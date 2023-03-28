Live
  • Вторник 28.03.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.39
    • 🟢

Оккупанты пытались продвинуться на Харьковщине, понесли потери — Синегубов

Происшествия 08:37   28.03.2023
Оксана Горун
Оккупанты пытались продвинуться на Харьковщине, понесли потери — Синегубов Фото: карта DeepState

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг в Харьковской области отступил с потерями.

«На линии столкновения враг пытается совершать наступательные действия. За прошедшие сутки оккупанты попытались продвинуться в районе Крахмального, но под огнем наших Защитников отступили с потерями», — написал Синегубов в telegram.

Крахмальное находится на трассе Р-07, ведущей из Купянска во временно оккупированное Сватово. Населенный пункт — прямо на админгранице Харьковской и Луганской областей. Ранее сообщения о попытках россиян вести наступательные действия обычно касались несколько иного района — севернее, ближе к Двуречной. Там «традиционно» враг предпринимал атаки в районах Гряниковки и Масютовки, а в последние дни — Синьковки.

Читайте также: Контрнаступление ВСУ: фронт может остаться от Купянска до Мариуполя – эксперт

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:24
Враг бил по Харьковщине из вертолетов и минометов, есть погибший — ХОВА
07:57
Люди возвращаются — Синегубов рассказал ООН, сколько жителей на Харьковщине
07:22
Ночная атака БпЛА и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ
12:53
На Чугуевщине мужчина подорвался на мине возле пруда, – Синегубов
08:56
За сутки пострадавших из-за боевых действий на Харьковщине нет — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Оккупанты пытались продвинуться на Харьковщине, понесли потери — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 08:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг в Харьковской области отступил с потерями".