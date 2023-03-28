Оккупанты пытались продвинуться на Харьковщине, понесли потери — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг в Харьковской области отступил с потерями.

«На линии столкновения враг пытается совершать наступательные действия. За прошедшие сутки оккупанты попытались продвинуться в районе Крахмального, но под огнем наших Защитников отступили с потерями», — написал Синегубов в telegram.

Крахмальное находится на трассе Р-07, ведущей из Купянска во временно оккупированное Сватово. Населенный пункт — прямо на админгранице Харьковской и Луганской областей. Ранее сообщения о попытках россиян вести наступательные действия обычно касались несколько иного района — севернее, ближе к Двуречной. Там «традиционно» враг предпринимал атаки в районах Гряниковки и Масютовки, а в последние дни — Синьковки.