Оккупанты пытались продвинуться на Харьковщине, понесли потери — Синегубов
Фото: карта DeepState
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг в Харьковской области отступил с потерями.
«На линии столкновения враг пытается совершать наступательные действия. За прошедшие сутки оккупанты попытались продвинуться в районе Крахмального, но под огнем наших Защитников отступили с потерями», — написал Синегубов в telegram.
Крахмальное находится на трассе Р-07, ведущей из Купянска во временно оккупированное Сватово. Населенный пункт — прямо на админгранице Харьковской и Луганской областей. Ранее сообщения о попытках россиян вести наступательные действия обычно касались несколько иного района — севернее, ближе к Двуречной. Там «традиционно» враг предпринимал атаки в районах Гряниковки и Масютовки, а в последние дни — Синьковки.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг в Харьковской области отступил с потерями".