На Харьковщине из-за обстрела погиб мужчина. Он умер в больнице — полиция

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции сообщил о смерти жителя региона, которого достали из-под завалов на Харьковщине.

«В селе Комиссарово Купянского района из-под завалов хозяйственного сооружения, которое было разрушено в результате вражеских обстрелов, правоохранители достали 47-летнего мужчину. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал только об одном раненом за сутки — жителе Богодухова, который пострадал во время ракетного удара.

По данным полиции, обстрелами на Харьковщине за сутки повреждены объекты гражданской промышленности и хозпостройки. В Богодухове повреждены жилые дома и здание детсада.

«На месте прилета образовалась воронка размером 3х3 метра. Телесные повреждения получил местный житель. Его доставили в больницу. Многочисленные обстрелы оккупанты наносили из минометов, артиллерии и танков по пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — дополнили полицейские.