На Харьковщине из-за обстрела погиб мужчина. Он умер в больнице — полиция
Отдел коммуникации ГУ Нацполиции сообщил о смерти жителя региона, которого достали из-под завалов на Харьковщине.
«В селе Комиссарово Купянского района из-под завалов хозяйственного сооружения, которое было разрушено в результате вражеских обстрелов, правоохранители достали 47-летнего мужчину. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал только об одном раненом за сутки — жителе Богодухова, который пострадал во время ракетного удара.
По данным полиции, обстрелами на Харьковщине за сутки повреждены объекты гражданской промышленности и хозпостройки. В Богодухове повреждены жилые дома и здание детсада.
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«На месте прилета образовалась воронка размером 3х3 метра. Телесные повреждения получил местный житель. Его доставили в больницу. Многочисленные обстрелы оккупанты наносили из минометов, артиллерии и танков по пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — дополнили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдел коммуникации ГУ Нацполиции сообщил о смерти жителя региона, которого достали из-под завалов на Харьковщине".