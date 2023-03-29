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На Харьковщине из-за обстрела погиб мужчина. Он умер в больнице — полиция

Происшествия 10:50   29.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрела погиб мужчина. Он умер в больнице — полиция

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции сообщил о смерти жителя региона, которого достали из-под завалов на Харьковщине.

«В селе Комиссарово Купянского района из-под завалов хозяйственного сооружения, которое было разрушено в результате вражеских обстрелов, правоохранители достали 47-летнего мужчину. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Последствия обстрела Харьковской области 28 марта 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал только об одном раненом за сутки — жителе Богодухова, который пострадал во время ракетного удара.

По данным полиции, обстрелами на Харьковщине за сутки повреждены объекты гражданской промышленности и хозпостройки. В Богодухове повреждены жилые дома и здание детсада.

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    • «На месте прилета образовалась воронка размером 3х3 метра. Телесные повреждения получил местный житель. Его доставили в больницу. Многочисленные обстрелы оккупанты наносили из минометов, артиллерии и танков по пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — дополнили полицейские.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 10:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдел коммуникации ГУ Нацполиции сообщил о смерти жителя региона, которого достали из-под завалов на Харьковщине".