Синегубов: по поселку на Харьковщине нанесли более 150 ударов за сутки

Враг обстрелял Богодухов, Волчанск, Двуречную и ряд сел и поселков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов за сутки на Харьковщине — один пострадавший. 62-летний мужчина получил ранение во время ракетного удара по Богодухову. Его отправили в больницу, ранение не тяжелое.

«В результате ракетного удара по г. Богодухов повреждены 13 жилых домов и здание детского сада», — уточнил Синегубов.

Он также сообщил, что враг массированно обстрелял из минометов, артиллерии и танков Двуречную.

«Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150-ти ударов», — отметил начальник ХОВА.

В Волчанске, который также оказался под обстрелом, враг повредил объект гражданской промышленности и хозяйственные сооружения. Пострадавших нет.

Ранее Генштаб ВСУ информировал о попытках врага наступать на Купянском направлении. Олег Синегубов подчеркнул, что в районе Крахмального армия РФ отступила с потерями.