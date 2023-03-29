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Синегубов: по поселку на Харьковщине нанесли более 150 ударов за сутки

Происшествия 08:55   29.03.2023
Оксана Горун
Синегубов: по поселку на Харьковщине нанесли более 150 ударов за сутки Фото: Павел Велицкий

Враг обстрелял Богодухов, Волчанск, Двуречную и ряд сел и поселков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов за сутки на Харьковщине — один пострадавший. 62-летний мужчина получил ранение во время ракетного удара по Богодухову. Его отправили в больницу, ранение не тяжелое.

«В результате ракетного удара по г. Богодухов повреждены 13 жилых домов и здание детского сада», — уточнил Синегубов.

Он также сообщил, что враг массированно обстрелял из минометов, артиллерии и танков Двуречную.

«Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150-ти ударов», — отметил начальник ХОВА.

  • Читайте также: Ракетный удар, обстрелы и попытки наступать — сводка Генштаба по Харьковщине

    • В Волчанске, который также оказался под обстрелом, враг повредил объект гражданской промышленности и хозяйственные сооружения. Пострадавших нет.

    Ранее Генштаб ВСУ информировал о попытках врага наступать на Купянском направлении. Олег Синегубов подчеркнул, что в районе Крахмального армия РФ отступила с потерями.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 08:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг обстрелял Богодухов, Волчанск, Двуречную и ряд сел и поселков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".