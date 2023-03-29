Синєгубов: по селищу на Харківщині завдали понад 150 ударів за добу

Ворог обстріляв Богодухів, Вовчанськ, Дворічну та низку сіл та селищ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів за добу на Харківщині – один постраждалий. 62-річний чоловік отримав поранення під час ракетного удару по Богодухову. Його відправили до лікарні, поранення не тяжке.

“Внаслідок ракетного удару по м. Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка”, – уточнив Синєгубов.

Він також повідомив, що ворог масово обстріляв з мінометів, артилерії та танків Дворічну.

“Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів”, – зазначив начальник ХОВА.

У Вовчанську, який також опинився під обстрілом, ворог пошкодив об’єкт цивільної промисловості та господарські споруди. Постраждалих немає.

Раніше Генштаб ЗСУ інформував про спроби ворога наступати на Куп’янському напрямку. Олег Синєгубов наголосив, що в районі Крохмального армія РФ відступила із втратами.