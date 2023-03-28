Подробиці ракетного обстрілу РФ по Богодухову: є постраждалий (відео)
Фото: Харківська обласна прокуратура
28 березня о 12:18 війська РФ здійснили обстріл міста Богодухів в Харківській області ракетами С-300. Постраждав пенсіонер.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За даними правоохоронців, ракети влучили на територію приватного сектору.
«Частково зруйновано дах, вибито шибки та вікна», – розповів Чубенко.
Постраждав 73-річний чоловік: він отримав контузію. Наразі його шпиталізували.
За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1. статті 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни за обстріл цивільної інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 16:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 березня о 12:18 війська РФ здійснили обстріл міста Богодухів в Харківській області ракетами С-300. Постраждав пенсіонер.".