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Подробиці ракетного обстрілу РФ по Богодухову: є постраждалий (відео)

Суспільство 16:34   28.03.2023
Вікторія Яковенко
Подробиці ракетного обстрілу РФ по Богодухову: є постраждалий (відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

28 березня о 12:18 війська РФ здійснили обстріл міста Богодухів в Харківській області ракетами С-300. Постраждав пенсіонер.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За даними правоохоронців, ракети влучили на територію приватного сектору.

«Частково зруйновано дах, вибито шибки та вікна», – розповів Чубенко.

Постраждав 73-річний чоловік: він отримав контузію. Наразі його шпиталізували.

За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1. статті 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни за обстріл цивільної інфраструктури.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 16:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 березня о 12:18 війська РФ здійснили обстріл міста Богодухів в Харківській області ракетами С-300. Постраждав пенсіонер.".