Подробиці ракетного обстрілу РФ по Богодухову: є постраждалий (відео)

28 березня о 12:18 війська РФ здійснили обстріл міста Богодухів в Харківській області ракетами С-300. Постраждав пенсіонер.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За даними правоохоронців, ракети влучили на територію приватного сектору.

«Частково зруйновано дах, вибито шибки та вікна», – розповів Чубенко.

Постраждав 73-річний чоловік: він отримав контузію. Наразі його шпиталізували.

За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1. статті 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни за обстріл цивільної інфраструктури.