Вдень 28 березня ворог ракетами обстріляв Богодухів – Синєгубов

28 березня дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у місті Богодухів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА також попередив про можливі повторні атаки ворога. Синєгубов закликав мешканців Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги.