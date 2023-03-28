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Вдень 28 березня ворог ракетами обстріляв Богодухів – Синєгубов

Суспільство 13:14   28.03.2023
Вікторія Яковенко
Вдень 28 березня ворог ракетами обстріляв Богодухів – Синєгубов

28 березня дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у місті Богодухів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА також попередив про можливі повторні атаки ворога. Синєгубов закликав мешканців Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 13:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 березня дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у місті Богодухів Харківської області.".