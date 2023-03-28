Вдень 28 березня ворог ракетами обстріляв Богодухів – Синєгубов
28 березня дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у місті Богодухів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється», – розповів Синєгубов.
Голова ХОВА також попередив про можливі повторні атаки ворога. Синєгубов закликав мешканців Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 березня дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у місті Богодухів Харківської області.".