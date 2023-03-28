Днем 28 марта враг ракетами обстрелял Богодухов — Синегубов
28 марта две вражеские ракеты, предварительно С-300, упали в городе Богодухов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«На месте работают экстренные службы. Предварительно, без пострадавших. Информация о масштабах разрушений уточняется», – рассказал Синегубов.
Глава ХОВА также предупредил о возможных повторных атаках врага. Синегубов призвал жителей Харьковской области не игнорировать сигналы тревоги.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 марта две вражеские ракеты, предварительно С-300, упали в городе Богодухове Харьковской области.".