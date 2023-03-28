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Днем 28 марта враг ракетами обстрелял Богодухов — Синегубов

Общество 13:14   28.03.2023
Виктория Яковенко
Днем 28 марта враг ракетами обстрелял Богодухов — Синегубов

28 марта две вражеские ракеты, предварительно С-300, упали в городе Богодухов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«На месте работают экстренные службы. Предварительно, без пострадавших. Информация о масштабах разрушений уточняется», – рассказал Синегубов.

Глава ХОВА также предупредил о возможных повторных атаках врага. Синегубов призвал жителей Харьковской области не игнорировать сигналы тревоги.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 13:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 марта две вражеские ракеты, предварительно С-300, упали в городе Богодухове Харьковской области.".