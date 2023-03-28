Днем 28 марта враг ракетами обстрелял Богодухов — Синегубов

28 марта две вражеские ракеты, предварительно С-300, упали в городе Богодухов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«На месте работают экстренные службы. Предварительно, без пострадавших. Информация о масштабах разрушений уточняется», – рассказал Синегубов.

Глава ХОВА также предупредил о возможных повторных атаках врага. Синегубов призвал жителей Харьковской области не игнорировать сигналы тревоги.