Подробности ракетного обстрела Богодухова: есть пострадавший (видео)

28 марта в 12:18 войска РФ обстреляли город Богодухов в Харьковской области двумя ракетами С-300. Пострадал пенсионер.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По данным правоохранителей, ракеты попали возле жилых домов.

«Частично разрушена крыша, выбиты стекла и окна», — рассказал Чубенко.

Пострадал 73-летний мужчина: он получил контузию. Сейчас его госпитализировали.

По факту обстрела правоохранители открыли уголовное производство по ч.1. статьи 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны за обстрел гражданской инфраструктуры.