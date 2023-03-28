Подробности ракетного обстрела Богодухова: есть пострадавший (видео)
Фото: Харьковская областная прокуратура
28 марта в 12:18 войска РФ обстреляли город Богодухов в Харьковской области двумя ракетами С-300. Пострадал пенсионер.
Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По данным правоохранителей, ракеты попали возле жилых домов.
«Частично разрушена крыша, выбиты стекла и окна», — рассказал Чубенко.
Пострадал 73-летний мужчина: он получил контузию. Сейчас его госпитализировали.
По факту обстрела правоохранители открыли уголовное производство по ч.1. статьи 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны за обстрел гражданской инфраструктуры.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "228 марта в 12:18 войска РФ обстреляли город Богодухов в Харьковской области двумя ракетами С-300. Пострадал пенсионер. ".