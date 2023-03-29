На Харківщині через обстріл загинув чоловік. Він помер у лікарні – поліція

Відділ комунікації ГУ Нацполіції повідомив про смерть мешканця регіону, якого дістали з-під завалів на Харківщині.

“У селі Комісарове Куп’янського району з-під завалів господарчої споруди, яка була зруйнована внаслідок ворожого обстрілу, правоохоронці дістали 47-річного чоловіка. Постраждалого з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де він помер”, – поінформували у відділі комунікації ГУ НП у Харківській області.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв лише про одного пораненого за добу – мешканця Богодухова, який постраждав під час ракетного удару.

За даними поліції, обстрілами на Харківщині за добу пошкоджені об’єкти цивільної промисловості та господарства. У Богодухові пошкоджено житлові будинки та будівлю дитсадка.

“На місці прильоту утворилася вирва розміром 3х3 метри. Тілесні ушкодження отримав місцевий житель. Його доставили до лікарні. Чисельні обстріли окупанти наносили з мінометів, артилерії та танків по смт Дворічна Куп’янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди”, – уточнили поліціянти.