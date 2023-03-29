Live
  • Середа 29.03.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.61
    • 🔴

На Харківщині через обстріл загинув чоловік. Він помер у лікарні – поліція

Події 10:50   29.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині через обстріл загинув чоловік. Він помер у лікарні – поліція

Відділ комунікації ГУ Нацполіції повідомив про смерть мешканця регіону, якого дістали з-під завалів на Харківщині.

“У селі Комісарове Куп’янського району з-під завалів господарчої споруди, яка була зруйнована внаслідок ворожого обстрілу, правоохоронці дістали 47-річного чоловіка. Постраждалого з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де він помер”, – поінформували у відділі комунікації ГУ НП у Харківській області. 

Наслідки обстрілу Харківської області 28 березня 2023

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв лише про одного пораненого за добу – мешканця Богодухова, який постраждав під час ракетного удару.

За даними поліції, обстрілами на Харківщині за добу пошкоджені об’єкти цивільної промисловості та господарства. У Богодухові пошкоджено житлові будинки та будівлю дитсадка.

  • Читайте також: Ворог бив по Харківщині з вертольотів та мінометів, є загиблий – ХОВА

    • “На місці прильоту утворилася вирва розміром 3х3 метри. Тілесні ушкодження отримав місцевий житель. Його доставили до лікарні. Чисельні обстріли окупанти наносили з мінометів, артилерії та танків по смт Дворічна Куп’янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди”, – уточнили поліціянти.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:55
    Синєгубов: по селищу на Харківщині завдали понад 150 ударів за добу
    07:13
    Армія РФ била ракетами по Богодухову й наступала під Куп’янськом – зведення ГШ
    23:19
    Поліція Харківщини не виключає провокації на Великдень у “гундяївських храмах”
    22:40
    Пішла до хлопця і вимкнула телефон: зниклу в Харкові дівчину знайшли у друга
    21:58
    Будемо не пускати фізично – голова поліції Харківщини охочим відвідати цвинтар

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині через обстріл загинув чоловік. Він помер у лікарні – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 10:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відділ комунікації ГУ Нацполіції повідомив про смерть мешканця регіону, якого дістали з-під завалів на Харківщині".