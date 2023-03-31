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Потепление и дождь: какой будет погода в Харькове в выходные

Общество 21:46   31.03.2023
Оксана Горун
Потепление и дождь: какой будет погода в Харькове в выходные

В субботу в Харькове ощутимо потеплеет. Но погода будет «нелетной» — дождь обещают в течение всего уикенда.

До 14 градусов тепла днем — такую погоду прогнозирует на Харьковщине завтра, 1 апреля, Украинский гидрометцентр. Днем — пасмурно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер ожидается достаточно упорный — от 7 до 12 м/с.

В воскресенье погода вновь станет более прохладной, причем температура днем и ночью будет одинаковой — от 7 до 9 тепла. Также в воскресенье ожидается пасмурная погода и дождь. Ветер немного утихнет — 5-10 м/с.

  • Читайте также: В субботу Харьковщину засыпет снегом и зальет ледяным дождем — облавтодор

    • В первые дни следующей недели радикальных изменений также не предвидится — сплошь дожди и температура не выше 6 тепла днем.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 21:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу в Харькове ощутимо потеплеет. Но погода будет «нелетной» — дождь обещают в течение всего уикенда".