Потепление и дождь: какой будет погода в Харькове в выходные
В субботу в Харькове ощутимо потеплеет. Но погода будет «нелетной» — дождь обещают в течение всего уикенда.
До 14 градусов тепла днем — такую погоду прогнозирует на Харьковщине завтра, 1 апреля, Украинский гидрометцентр. Днем — пасмурно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер ожидается достаточно упорный — от 7 до 12 м/с.
В воскресенье погода вновь станет более прохладной, причем температура днем и ночью будет одинаковой — от 7 до 9 тепла. Также в воскресенье ожидается пасмурная погода и дождь. Ветер немного утихнет — 5-10 м/с.
Читайте также: В субботу Харьковщину засыпет снегом и зальет ледяным дождем — облавтодор
В первые дни следующей недели радикальных изменений также не предвидится — сплошь дожди и температура не выше 6 тепла днем.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Потепление и дождь: какой будет погода в Харькове в выходные»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 21:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу в Харькове ощутимо потеплеет. Но погода будет «нелетной» — дождь обещают в течение всего уикенда".