Потепление и дождь: какой будет погода в Харькове в выходные

В субботу в Харькове ощутимо потеплеет. Но погода будет «нелетной» — дождь обещают в течение всего уикенда.

До 14 градусов тепла днем — такую погоду прогнозирует на Харьковщине завтра, 1 апреля, Украинский гидрометцентр. Днем — пасмурно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер ожидается достаточно упорный — от 7 до 12 м/с.

В воскресенье погода вновь станет более прохладной, причем температура днем и ночью будет одинаковой — от 7 до 9 тепла. Также в воскресенье ожидается пасмурная погода и дождь. Ветер немного утихнет — 5-10 м/с.

В первые дни следующей недели радикальных изменений также не предвидится — сплошь дожди и температура не выше 6 тепла днем.