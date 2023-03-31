Потепління та дощ: якою буде погода в Харкові у вихідні

У суботу в Харкові відчутно потеплішає. Але погода буде “нельотною” – дощ обіцяють протягом усього вікенду.

До 14 градусів тепла вдень – таку погоду прогнозує на Харківщині завтра, 1 квітня, Український гідрометцентр. Удень – хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер очікується досить завзятий – від 7 до 12 м/с.

У неділю погода знову стане прохолоднішою, причому температура вдень та вночі буде однаковою – від 7 до 9 тепла. Також у неділю очікується похмура погода та дощ. Вітер трохи вщухне – 5-10 м/с.

У перші дні наступного тижня радикальних змін також не передбачається – дощі та температура не вище 6 тепла вдень.