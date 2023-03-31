Потепління та дощ: якою буде погода в Харкові у вихідні
У суботу в Харкові відчутно потеплішає. Але погода буде “нельотною” – дощ обіцяють протягом усього вікенду.
До 14 градусів тепла вдень – таку погоду прогнозує на Харківщині завтра, 1 квітня, Український гідрометцентр. Удень – хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер очікується досить завзятий – від 7 до 12 м/с.
У неділю погода знову стане прохолоднішою, причому температура вдень та вночі буде однаковою – від 7 до 9 тепла. Також у неділю очікується похмура погода та дощ. Вітер трохи вщухне – 5-10 м/с.
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У перші дні наступного тижня радикальних змін також не передбачається – дощі та температура не вище 6 тепла вдень.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 21:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу в Харкові відчутно потеплішає. Але погода буде “нельотною” – дощ обіцяють протягом усього вікенду".