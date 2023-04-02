Девять населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб

Районы по меньшей мере девяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка и Крахмальное.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное.