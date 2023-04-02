Девять населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб
Районы по меньшей мере девяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка и Крахмальное.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере девяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".