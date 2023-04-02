Прокуратура показала последствия ударов РФ по Купянщине и завела дела (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Правоохранители открыли уголовные производства по фактам обстрела из РСЗО села Кутьковка 1 апреля и ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района в ночь на 2 апреля.
В результате обстрела села Кутьковка погиб 43-летний мужчина, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
По поселку Великий Бурлук, предварительно, оккупанты нанесли удар ракетами С-300. В результате обстрела повреждено здание агропредприятия.
Дела будут расследовать по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 17:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовные производства по фактам обстрела из РСЗО села Кутьковка 1 апреля и ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района в ночь на 2 апреля.".