Прокуратура показала последствия ударов РФ по Купянщине и завела дела (фото)

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам обстрела из РСЗО села Кутьковка 1 апреля и ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района в ночь на 2 апреля.

В результате обстрела села Кутьковка погиб 43-летний мужчина, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

По поселку Великий Бурлук, предварительно, оккупанты нанесли удар ракетами С-300. В результате обстрела повреждено здание агропредприятия.

Дела будут расследовать по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура