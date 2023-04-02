Прокуратура показала наслідки ударів по Куп’янщині та відкрила справи (фото)

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ села Кутьківка 1 квітня та ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району в ніч проти 2 квітня.

Внаслідок обстрілу села Кутьківка загинув 43-річний чоловік, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

По селищу Великий Бурлук, попередньо, окупанти завдали удару ракетами С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю агропідприємства.

Справи розслідуватимуть за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура