Прокуратура показала наслідки ударів по Куп’янщині та відкрила справи (фото)
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ села Кутьківка 1 квітня та ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району в ніч проти 2 квітня.
Внаслідок обстрілу села Кутьківка загинув 43-річний чоловік, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
По селищу Великий Бурлук, попередньо, окупанти завдали удару ракетами С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю агропідприємства.
Справи розслідуватимуть за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 17:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ села Кутьківка 1 квітня та ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району в ніч проти 2 квітня.".