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Прокуратура показала наслідки ударів по Куп’янщині та відкрила справи (фото)

Події 17:22   02.04.2023
Олена Нагорна
Прокуратура показала наслідки ударів по Куп’янщині та відкрила справи (фото)

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ села Кутьківка 1 квітня та ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району в ніч проти 2 квітня.

Внаслідок обстрілу села Кутьківка загинув 43-річний чоловік, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

По селищу Великий Бурлук, попередньо, окупанти завдали удару ракетами С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю агропідприємства.

Справи розслідуватимуть за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 17:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ села Кутьківка 1 квітня та ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району в ніч проти 2 квітня.".