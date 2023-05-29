Live
  • Понеділок 29.05.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.32
    • 🟢

Удень армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: загорівся будинок (фото)

Події 18:37   29.05.2023
Олена Нагорна
Удень армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: загорівся будинок (фото)

У селі Кутьківка Куп’янського району Харківської області вдень 29 травня сталася пожежа, спричинена обстрілом російської армії.

На території приватного домоволодіння горів житловий будинок, дві господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа, охоплена вогнем, становила близько 100 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники виїхали на гасіння вогню о 13:48, за пів години локалізували пожежу та повністю ліквідували о 17:02.

Постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Читайте також: На Харківщині через ворожі обстріли за тиждень було 14 пожеж — ДСНС

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Удень армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: загорівся будинок (фото)
Удень армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: загорівся будинок (фото)
29.05.2023
ВР зробила 8 травня офіційним вихідним і ввела санкції проти Ірану на 50 років
ВР зробила 8 травня офіційним вихідним і ввела санкції проти Ірану на 50 років
29.05.2023
День “швидкої”: бригади в Харкові та області отримали десять нових авто (фото)
День “швидкої”: бригади в Харкові та області отримали десять нових авто (фото)
29.05.2023
Генштаб по Харківщині: авіаудар, наступ і обстріли 30 населених пунктів
Генштаб по Харківщині: авіаудар, наступ і обстріли 30 населених пунктів
29.05.2023
На Харківщині чоловіка, який погрожував знайомим підірвати будинок, судитимуть
На Харківщині чоловіка, який погрожував знайомим підірвати будинок, судитимуть
29.05.2023
Яку нову допомогу в Німеччині можуть отримати українці від Jobcenter
Яку нову допомогу в Німеччині можуть отримати українці від Jobcenter
29.05.2023

Новини за темою:

18:16
День “швидкої”: бригади в Харкові та області отримали десять нових авто (фото)
16:22
До 9 осіб зросла кількість постраждалих на Харківщині через удар «Іскандером»
16:06
На Харківщині через ворожі обстріли за тиждень було 14 пожеж – ДСНС
15:47
Харків’янин вбив власну матір та поранив батька: подробиці (фото)
15:28
«Харківводоканал» готує комунікації до зими у Слобідському районі

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Удень армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: загорівся будинок (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 18:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Кутьківка Куп’янського району Харківської області вдень 29 травня сталася пожежа, спричинена обстрілом російської армії.".