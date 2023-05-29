Удень армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: загорівся будинок (фото)

У селі Кутьківка Куп’янського району Харківської області вдень 29 травня сталася пожежа, спричинена обстрілом російської армії.

На території приватного домоволодіння горів житловий будинок, дві господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа, охоплена вогнем, становила близько 100 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники виїхали на гасіння вогню о 13:48, за пів години локалізували пожежу та повністю ліквідували о 17:02.

Постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області