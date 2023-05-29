Днем армия РФ обстреляла село на Купянщине: загорелся дом (фото)

В селе Кутьковка Купянского района Харьковской области днем 29 мая произошел пожар, вызванный обстрелом российской армии.

На территории частного домовладения горел жилой дом, две хозяйственные постройки и автомобиль. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 100 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели выехали на тушение огня в 13:48, за полчаса локализовали пожар и полностью ликвидировали в 17:02.

Пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области