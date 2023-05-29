Днем армия РФ обстреляла село на Купянщине: загорелся дом (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В селе Кутьковка Купянского района Харьковской области днем 29 мая произошел пожар, вызванный обстрелом российской армии.
На территории частного домовладения горел жилой дом, две хозяйственные постройки и автомобиль. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 100 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели выехали на тушение огня в 13:48, за полчаса локализовали пожар и полностью ликвидировали в 17:02.
Пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 18:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Кутьковка Купянского района Харьковской области днем 29 мая произошел пожар, вызванный обстрелом российской армии.".