На Харьковщине из-за вражеских обстрелов за неделю было 14 пожаров — ГСЧС

С 22 по 29 мая в Харьковской области спасатели ликвидировали 14 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«26 мая враг нанес массированный обстрел по городу изюм и городу Мерефа. В результате произошло сразу 5 пожаров. Непосредственно в Изюме произошло 4 пожара. Горели два здания учебного заведения, складские помещения и гаражи. Общая площадь пожара составила более 4500 кв.м. Пожар в городе Мерефа был ликвидирован 27 мая в 6:55. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было», — рассказал Василенко.

28 мая оккупанты массированно обстреляли Купянщину. Враг попал в частный сектор в селе Петропавловка, где произошел пожар, добавили в ГСЧС.