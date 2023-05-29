На Харьковщине из-за вражеских обстрелов за неделю было 14 пожаров — ГСЧС
С 22 по 29 мая в Харьковской области спасатели ликвидировали 14 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».
«26 мая враг нанес массированный обстрел по городу изюм и городу Мерефа. В результате произошло сразу 5 пожаров. Непосредственно в Изюме произошло 4 пожара. Горели два здания учебного заведения, складские помещения и гаражи. Общая площадь пожара составила более 4500 кв.м. Пожар в городе Мерефа был ликвидирован 27 мая в 6:55. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было», — рассказал Василенко.
28 мая оккупанты массированно обстреляли Купянщину. Враг попал в частный сектор в селе Петропавловка, где произошел пожар, добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 16:06;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22 по 29 мая в Харьковской области спасатели ликвидировали 14 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.".