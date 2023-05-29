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За неделю на Харьковщине подорвались на минах три человека, один погиб — ГСЧС

Репортаж 12:34   29.05.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
За неделю на Харьковщине подорвались на минах три человека, один погиб — ГСЧС Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

С 22 по 29 мая в Харьковской области один человек погиб и еще двое пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Событие произошло 24 мая в селе Александровка Куньевской громады Изюмского района. По предварительным данным, 33-летний мужчина нашел на дороге предмет, похожий на взрывоопасный. Взял его в руки. В результате произошел взрыв. Мужчина получил травмы. Госпитализирован в Изюмскую больницу», — рассказал Василенко.

Еще одно ЧП произошло 25 мая. Тогда в результате детонации взрывчатки погиб 39-летний мужчина, который ехал на мотоцикле.

«Произошел взрыв взрывоопасного предмета, находившегося в коляске. В результате чего мужчина погиб. И еще один мужчина, находившийся с ним рядом в мотоцикле, 45-летний мужчина пострадал», — уточнили в ГСЧС.

Василенко отметил, что в Харьковской области остается очень высокая минная опасность и призвал жителей быть максимально осторожными.

Потенциально заминированы считаются деоккупированные территории Харьковщины.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 12:34;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22 по 29 мая в Харьковской области один человек погиб и еще двое пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах.".