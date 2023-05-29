За неделю на Харьковщине подорвались на минах три человека, один погиб — ГСЧС
С 22 по 29 мая в Харьковской области один человек погиб и еще двое пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах.
Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Событие произошло 24 мая в селе Александровка Куньевской громады Изюмского района. По предварительным данным, 33-летний мужчина нашел на дороге предмет, похожий на взрывоопасный. Взял его в руки. В результате произошел взрыв. Мужчина получил травмы. Госпитализирован в Изюмскую больницу», — рассказал Василенко.
Еще одно ЧП произошло 25 мая. Тогда в результате детонации взрывчатки погиб 39-летний мужчина, который ехал на мотоцикле.
«Произошел взрыв взрывоопасного предмета, находившегося в коляске. В результате чего мужчина погиб. И еще один мужчина, находившийся с ним рядом в мотоцикле, 45-летний мужчина пострадал», — уточнили в ГСЧС.
Василенко отметил, что в Харьковской области остается очень высокая минная опасность и призвал жителей быть максимально осторожными.
Потенциально заминированы считаются деоккупированные территории Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 12:34;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22 по 29 мая в Харьковской области один человек погиб и еще двое пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах.".