За неделю на Харьковщине подорвались на минах три человека, один погиб — ГСЧС

С 22 по 29 мая в Харьковской области один человек погиб и еще двое пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Событие произошло 24 мая в селе Александровка Куньевской громады Изюмского района. По предварительным данным, 33-летний мужчина нашел на дороге предмет, похожий на взрывоопасный. Взял его в руки. В результате произошел взрыв. Мужчина получил травмы. Госпитализирован в Изюмскую больницу», — рассказал Василенко.

Еще одно ЧП произошло 25 мая. Тогда в результате детонации взрывчатки погиб 39-летний мужчина, который ехал на мотоцикле.

«Произошел взрыв взрывоопасного предмета, находившегося в коляске. В результате чего мужчина погиб. И еще один мужчина, находившийся с ним рядом в мотоцикле, 45-летний мужчина пострадал», — уточнили в ГСЧС.

Василенко отметил, что в Харьковской области остается очень высокая минная опасность и призвал жителей быть максимально осторожными.

Потенциально заминированы считаются деоккупированные территории Харьковщины.