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В Харьковской области работают саперы: где будет «громко» — ХОВА

Общество 12:01   29.05.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области работают саперы: где будет «громко» — ХОВА

29 мая саперы работают в Изюмском районе.

С 11:40 до 12:00 планируется контролируемый подрыв гранаты в Савинской громаде, предупредили в ХОВА.

Также разминирование проводится в Балаклейской громаде.

С 11.40 до 12.00 контролируемый подрыв будет проведен в селе Бражковка, с 12.00 до 12.15 — в селе Протопоповка, добавили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 12:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 мая саперы работают в Изюмском районе.".