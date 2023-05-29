В Харьковской области работают саперы: где будет «громко» — ХОВА

29 мая саперы работают в Изюмском районе.

С 11:40 до 12:00 планируется контролируемый подрыв гранаты в Савинской громаде, предупредили в ХОВА.

Также разминирование проводится в Балаклейской громаде.

С 11.40 до 12.00 контролируемый подрыв будет проведен в селе Бражковка, с 12.00 до 12.15 — в селе Протопоповка, добавили в ХОВА.