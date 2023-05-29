В Харьковской области работают саперы: где будет «громко» — ХОВА
29 мая саперы работают в Изюмском районе.
С 11:40 до 12:00 планируется контролируемый подрыв гранаты в Савинской громаде, предупредили в ХОВА.
Также разминирование проводится в Балаклейской громаде.
С 11.40 до 12.00 контролируемый подрыв будет проведен в селе Бражковка, с 12.00 до 12.15 — в селе Протопоповка, добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 12:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 мая саперы работают в Изюмском районе.".