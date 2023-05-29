На Харківщині працюють сапери: де буде «гучно» – ХОВА
29 травня сапери працюють в Ізюмському районі.
З 11.40 до 12.00 планується контрольований підрив гранати в Савинській громаді, попередили у ХОВА.
Також розмінування проводиться в Балаклійській громаді.
З 11.40 до 12.00 контрольований підрив проведуть у селі Бражківка, з 12.00 до 12.15 – у селі Протопопівка, додали у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 12:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 травня сапери працюють в Ізюмському районі.".