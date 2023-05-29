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На Харківщині працюють сапери: де буде «гучно» – ХОВА

Суспільство 12:01   29.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині працюють сапери: де буде «гучно» – ХОВА

29 травня сапери працюють в Ізюмському районі.

З 11.40 до 12.00 планується контрольований підрив гранати в Савинській громаді, попередили у ХОВА.

Також розмінування проводиться в Балаклійській громаді.

З 11.40 до 12.00 контрольований підрив проведуть у селі Бражківка, з 12.00 до 12.15 – у селі Протопопівка, додали у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 12:01;

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