На Харківщині працюють сапери: де буде «гучно» – ХОВА

29 травня сапери працюють в Ізюмському районі.

З 11.40 до 12.00 планується контрольований підрив гранати в Савинській громаді, попередили у ХОВА.

Також розмінування проводиться в Балаклійській громаді.

З 11.40 до 12.00 контрольований підрив проведуть у селі Бражківка, з 12.00 до 12.15 – у селі Протопопівка, додали у ХОВА.

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