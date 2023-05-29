За тиждень на Харківщині підірвалися на мінах троє людей, одна загинула – ДСНС

З 22 по 29 травня у Харківській області одна людина загинула і ще двоє постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Подія сталася 24 травня в селі Олександрівка Куньєвської громади Ізюмського району. За попередніми даними, 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечних. Взяв його в руки. В результаті, стався вибух. Чоловік отримав травми. Госпіталізований до Ізюмської лікарні», – розповів Василенко.

Ще одна НП сталася 25 травня. Тоді, внаслідок детонації вибухівки загинув 39-річний чоловік, який їхав на мотоциклі.

«Стався вибух вибухонебезпечного предмета, який знаходився в колясці. В результаті чого чоловік загинув. І ще один чоловік який перебував з ним поруч в мотоциклі, 45-річний чоловік постраждав», – уточнили в ДСНС.

Василенко зазначив, що на Харківщині залишається дуже висока мінна небезпека і закликав мешканців бути максимально обережними.

Потенційно замінованими вважаються деокуповані території Харківщини.