За тиждень на Харківщині підірвалися на мінах троє людей, одна загинула – ДСНС
З 22 по 29 травня у Харківській області одна людина загинула і ще двоє постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.
Про це повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Подія сталася 24 травня в селі Олександрівка Куньєвської громади Ізюмського району. За попередніми даними, 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечних. Взяв його в руки. В результаті, стався вибух. Чоловік отримав травми. Госпіталізований до Ізюмської лікарні», – розповів Василенко.
Ще одна НП сталася 25 травня. Тоді, внаслідок детонації вибухівки загинув 39-річний чоловік, який їхав на мотоциклі.
«Стався вибух вибухонебезпечного предмета, який знаходився в колясці. В результаті чого чоловік загинув. І ще один чоловік який перебував з ним поруч в мотоциклі, 45-річний чоловік постраждав», – уточнили в ДСНС.
Василенко зазначив, що на Харківщині залишається дуже висока мінна небезпека і закликав мешканців бути максимально обережними.
Потенційно замінованими вважаються деокуповані території Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 12:34;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 по 29 травня у Харківській області одна людина загинула і ще двоє постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.".