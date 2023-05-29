На Харківщині через ворожі обстріли за тиждень було 14 пожеж – ДСНС

З 22 по 29 травня у Харківській області рятувальники ліквідували 14 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«26-го травня ворог завдав масованого обстрілу по місту Ізюм та місту Мерефа. В результаті сталося відразу 5 пожеж. Безпосередньо в Ізюмі сталося 4 пожежі. Горіло дві будівлі навчального закладу, складські приміщення та гаражі. Загальна площа пожежі склала понад 4500 кв.м. Пожежу в місті Мерефа було ліквідовано 27 травня о 6:55. За попередніми даними жертв та постраждалих не було», – розповів Василенко.

28 травня окупанти масовано обстріляли Куп’янщину. Ворог поцілив в приватний сектор у селі Петропавлівка, де сталася пожежа, додали в ДСНС.