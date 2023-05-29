На Харківщині через ворожі обстріли за тиждень було 14 пожеж – ДСНС
З 22 по 29 травня у Харківській області рятувальники ліквідували 14 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Про це повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«26-го травня ворог завдав масованого обстрілу по місту Ізюм та місту Мерефа. В результаті сталося відразу 5 пожеж. Безпосередньо в Ізюмі сталося 4 пожежі. Горіло дві будівлі навчального закладу, складські приміщення та гаражі. Загальна площа пожежі склала понад 4500 кв.м. Пожежу в місті Мерефа було ліквідовано 27 травня о 6:55. За попередніми даними жертв та постраждалих не було», – розповів Василенко.
28 травня окупанти масовано обстріляли Куп’янщину. Ворог поцілив в приватний сектор у селі Петропавлівка, де сталася пожежа, додали в ДСНС.
Читайте також: За тиждень на Харківщині підірвалися на мінах троє людей, одна загинула – ДСНС
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині через ворожі обстріли за тиждень було 14 пожеж – ДСНС»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 16:06;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 по 29 травня у Харківській області рятувальники ліквідували 14 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.".