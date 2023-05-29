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На Харківщині через ворожі обстріли за тиждень було 14 пожеж – ДСНС

Репортаж 16:06   29.05.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
На Харківщині через ворожі обстріли за тиждень було 14 пожеж – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

З 22 по 29 травня у Харківській області рятувальники ліквідували 14 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«26-го травня ворог завдав масованого обстрілу по місту Ізюм та місту Мерефа. В результаті сталося відразу 5 пожеж. Безпосередньо в Ізюмі сталося 4 пожежі. Горіло дві будівлі навчального закладу, складські приміщення та гаражі. Загальна площа пожежі склала понад 4500 кв.м. Пожежу в місті Мерефа було ліквідовано 27 травня о 6:55. За попередніми даними жертв та постраждалих не було», – розповів Василенко.

28 травня окупанти масовано обстріляли Куп’янщину. Ворог поцілив в приватний сектор у селі Петропавлівка, де сталася пожежа, додали в ДСНС.

Читайте також: За тиждень на Харківщині підірвалися на мінах троє людей, одна загинула – ДСНС

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 16:06;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 по 29 травня у Харківській області рятувальники ліквідували 14 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.".