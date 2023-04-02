Удари по Куп’янщині, зокрема С-300: Синєгубов пише про загиблого та пораненого
Внаслідок ворожих обстрілів села Кутьківка Куп’янського району загинув 43-річний цивільний чоловік, ще один чоловік 46 років отримав поранення та ушпиталений у стані середньої тяжкості, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
У селищі Великий Бурлук Куп’янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будинки агропідприємства, у селі Подоли Куп’янського району пошкоджено приватний будинок.
“На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Віримо в ЗСУ та щодня наближаємо перемогу України!” – пише Синєгубов.
Минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 6,5 га території та знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 08:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів села Кутьківка Куп’янського району загинув 43-річний цивільний чоловік, ще один чоловік 46 років отримав поранення та ушпиталений у стані середньої тяжкості, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.".