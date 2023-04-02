Удари по Куп’янщині, зокрема С-300: Синєгубов пише про загиблого та пораненого

Внаслідок ворожих обстрілів села Кутьківка Куп’янського району загинув 43-річний цивільний чоловік, ще один чоловік 46 років отримав поранення та ушпиталений у стані середньої тяжкості, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будинки агропідприємства, у селі Подоли Куп’янського району пошкоджено приватний будинок.

“На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Віримо в ЗСУ та щодня наближаємо перемогу України!” – пише Синєгубов.

Минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 6,5 га території та знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.