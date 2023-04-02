Удары по Купянщине, в том числе С-300: Синегубов сообщил о погибшем и раненом

Вследствие вражеских обстрелов села Кутьковка Купянского района погиб 43-летний гражданский мужчина, еще один мужчина 46 лет получил ранения и госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

В поселке Великий Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждены здания агропредприятия, в селе Подолы Купянского района поврежден частный дом.

«На линии соприкосновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и уничтожают живую силу и технику врага. Верим в ВСУ и ежедневно приближаем победу Украины!» — пишет Синегубов.

За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 6,5 га территории и обезвредили 96 взрывоопасных предметов.