Удары по Купянщине, в том числе С-300: Синегубов сообщил о погибшем и раненом
Вследствие вражеских обстрелов села Кутьковка Купянского района погиб 43-летний гражданский мужчина, еще один мужчина 46 лет получил ранения и госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
В поселке Великий Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждены здания агропредприятия, в селе Подолы Купянского района поврежден частный дом.
«На линии соприкосновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и уничтожают живую силу и технику врага. Верим в ВСУ и ежедневно приближаем победу Украины!» — пишет Синегубов.
За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 6,5 га территории и обезвредили 96 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 08:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие вражеских обстрелов села Кутьковка Купянского района погиб 43-летний гражданский мужчина, еще один мужчина 46 лет получил ранения и госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".