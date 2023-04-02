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Удары по Купянщине, в том числе С-300: Синегубов сообщил о погибшем и раненом

Происшествия 08:56   02.04.2023
Елена Нагорная
Удары по Купянщине, в том числе С-300: Синегубов сообщил о погибшем и раненом

Вследствие вражеских обстрелов села Кутьковка Купянского района погиб 43-летний гражданский мужчина, еще один мужчина 46 лет получил ранения и госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

В поселке Великий Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждены здания агропредприятия, в селе Подолы Купянского района поврежден частный дом.

«На линии соприкосновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и уничтожают живую силу и технику врага. Верим в ВСУ и ежедневно приближаем победу Украины!» — пишет Синегубов.

За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 6,5 га территории и обезвредили 96 взрывоопасных предметов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 08:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие вражеских обстрелов села Кутьковка Купянского района погиб 43-летний гражданский мужчина, еще один мужчина 46 лет получил ранения и госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".