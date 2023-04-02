14 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник обстрелял населенные пункты Уды, Ветеринарное, Зыбино, Охримовка и Красное Первое.
На Купянском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 07:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".