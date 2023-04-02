14 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник обстрелял населенные пункты Уды, Ветеринарное, Зыбино, Охримовка и Красное Первое.

На Купянском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.