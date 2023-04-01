Купянск и Двуречная оказались под обстрелами 1 апреля — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ нанесла удары по 12 населенным пунктам в Харьковской области.

«В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Зыбино, Охримовка и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины в течение суток армия РФ нанесла два ракетных и 25 авиационных ударов. Также зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО.

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Основные наступательные действия оккупанты ведут на Донбассе. Там за сутки Силы обороны отбили более 50 атак.