Купянск и Двуречная оказались под обстрелами 1 апреля — Генштаб
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ нанесла удары по 12 населенным пунктам в Харьковской области.
«В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Зыбино, Охримовка и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.
В целом по территории Украины в течение суток армия РФ нанесла два ракетных и 25 авиационных ударов. Также зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО.
Читайте также: В ВСУ спрогнозировали дальнейшие действия РФ под Купянском и на Донбассе
Основные наступательные действия оккупанты ведут на Донбассе. Там за сутки Силы обороны отбили более 50 атак.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Купянск и Двуречная оказались под обстрелами 1 апреля — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 18:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ нанесла удары по 12 населенным пунктам в Харьковской области".