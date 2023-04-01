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Купянск и Двуречная оказались под обстрелами 1 апреля — Генштаб

Происшествия 18:13   01.04.2023
Оксана Горун
Купянск и Двуречная оказались под обстрелами 1 апреля — Генштаб Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ нанесла удары по 12 населенным пунктам в Харьковской области.

«В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Зыбино, Охримовка и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины в течение суток армия РФ нанесла два ракетных и 25 авиационных ударов. Также зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО.

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Основные наступательные действия оккупанты ведут на Донбассе. Там за сутки Силы обороны отбили более 50 атак.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 18:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ нанесла удары по 12 населенным пунктам в Харьковской области".