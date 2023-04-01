Куп’янськ та Дворічна опинилися під обстрілами 1 квітня – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ завдала ударів по 12 населених пунктах у Харківській області.

“Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Зибине, Охрімівка і Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське”, – відзначили у зведенні Генштабу.

Загалом по території України протягом доби армія РФ завдала двох ракетних та 25 авіаційних ударів. Також зафіксовано шість обстрілів із РСЗВ.

Основні наступальні дії окупанти ведуть на Донбасі. Там за добу Сили оборони відбили понад 50 атак.