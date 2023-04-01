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Куп’янськ та Дворічна опинилися під обстрілами 1 квітня – Генштаб

Події 18:13   01.04.2023
Оксана Горун
Куп’янськ та Дворічна опинилися під обстрілами 1 квітня – Генштаб Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ завдала ударів по 12 населених пунктах у Харківській області.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Зибине, Охрімівка і Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Кутьківка, Западне,  Масютівка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське”, – відзначили у зведенні Генштабу.

Загалом по території України протягом доби армія РФ завдала двох ракетних та 25 авіаційних ударів. Також зафіксовано шість обстрілів із РСЗВ.

Читайте також: У ЗСУ спрогнозували подальші дії РФ під Куп’янськом і на Донбасі

Основні наступальні дії окупанти ведуть на Донбасі. Там за добу Сили оборони відбили понад 50 атак.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 18:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ завдала ударів по 12 населених пунктах у Харківській області".