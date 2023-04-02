14 населених пунктів Харківщини були під обстрілами армії РФ – Генштаб
Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби супротивник обстріляв населені пункти Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 07:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".