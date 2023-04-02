Дев’ять населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб

Райони щонайменше дев’яти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка та Крохмальне.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне.