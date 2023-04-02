Дев’ять населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб
Райони щонайменше дев’яти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка та Крохмальне.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне.
Читайте також: Прокуратура показала наслідки ударів по Куп’янщині та відкрила справи (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Дев’ять населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 18:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше дев’яти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".