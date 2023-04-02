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Дев’ять населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб

Події 18:43   02.04.2023
Олена Нагорна
Дев’ять населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб

Райони щонайменше дев’яти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка та Крохмальне.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 18:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше дев’яти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".