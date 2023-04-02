ГСЧС: в Балаклее курение отправило двоих в больницу, в Изюме в доме нашли труп

Два пожара, на которых пострадали или погибли люди, произошли в Харьковской области за прошедшие сутки. В Балаклее горела квартира, а в Изюме — частный дом.

После полуночи в Балаклее произошел пожар в квартире на улице Арсенальной. Огонь охватил матрас и деревянную кровать, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Во время тушения пожара чрезвычайники спасли женщину 1970 года рождения и мужчину 1982 года рождения. С отравлением угарным газом их доставили в Балаклейскую ЦРБ. Пожар потушили за полчаса, его причина — неосторожное обращение с огнем при курении.

В 3:05 в Изюме на улице Чайковского горел частный дом. Во время тушения огня бойцы ГСЧС нашли в одной из комнат тело мужчины. На ликвидацию пожара понадобилось почти два с половиной часа.

Из десяти возгораний, произошедших за сутки, пять возникли в природных экосистемах и на открытых территориях.