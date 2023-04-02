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Работа саперов на Харьковщине: от поиска вражеских мин — до их подрыва (видео)

Общество 07:57   02.04.2023
Елена Нагорная
Работа саперов на Харьковщине: от поиска вражеских мин — до их подрыва (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

31 марта саперы ГСЧС вместе с электриками проводили разминирование в деоккупированных населенных пунктах Чугуевского района. Цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение.

На месте разминирования состоялось совещание с участием начальника ХОВА Олега Синегубова, главы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александра Волобуева и представителей Харьковоблэнерго, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Сейчас основные усилия пиротехников направлены на разминирование линий электрических сетей, чтобы их имели возможность восстанавливать работники облэнерго.

«Количество сводных пиротехнических отрядов, работающих в области, значительно увеличилось. К разминированию Харьковщины присоединились саперы со всей страны. Они обследуют десятки километров, что позволяет ежедневно подключать к электроснабжению сотни людей. Так что пиротехники продолжают обезвреживать опасный вражеский «урожай» на полях и вдоль дорог под линиями электропередач. Это очень сложная и рискованная работа, но саперы в очередной раз доказали свой профессионализм и отвагу!» — отметили в пресс-службе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 марта саперы ГСЧС вместе с электриками проводили разминирование в деоккупированных населенных пунктах Чугуевского района. Цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение.".