Работа саперов на Харьковщине: от поиска вражеских мин — до их подрыва (видео)

31 марта саперы ГСЧС вместе с электриками проводили разминирование в деоккупированных населенных пунктах Чугуевского района. Цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение.

На месте разминирования состоялось совещание с участием начальника ХОВА Олега Синегубова, главы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александра Волобуева и представителей Харьковоблэнерго, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Сейчас основные усилия пиротехников направлены на разминирование линий электрических сетей, чтобы их имели возможность восстанавливать работники облэнерго.

«Количество сводных пиротехнических отрядов, работающих в области, значительно увеличилось. К разминированию Харьковщины присоединились саперы со всей страны. Они обследуют десятки километров, что позволяет ежедневно подключать к электроснабжению сотни людей. Так что пиротехники продолжают обезвреживать опасный вражеский «урожай» на полях и вдоль дорог под линиями электропередач. Это очень сложная и рискованная работа, но саперы в очередной раз доказали свой профессионализм и отвагу!» — отметили в пресс-службе.