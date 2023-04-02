Работа саперов на Харьковщине: от поиска вражеских мин — до их подрыва (видео)
31 марта саперы ГСЧС вместе с электриками проводили разминирование в деоккупированных населенных пунктах Чугуевского района. Цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение.
На месте разминирования состоялось совещание с участием начальника ХОВА Олега Синегубова, главы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александра Волобуева и представителей Харьковоблэнерго, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Сейчас основные усилия пиротехников направлены на разминирование линий электрических сетей, чтобы их имели возможность восстанавливать работники облэнерго.
«Количество сводных пиротехнических отрядов, работающих в области, значительно увеличилось. К разминированию Харьковщины присоединились саперы со всей страны. Они обследуют десятки километров, что позволяет ежедневно подключать к электроснабжению сотни людей. Так что пиротехники продолжают обезвреживать опасный вражеский «урожай» на полях и вдоль дорог под линиями электропередач. Это очень сложная и рискованная работа, но саперы в очередной раз доказали свой профессионализм и отвагу!» — отметили в пресс-службе.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 07:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 марта саперы ГСЧС вместе с электриками проводили разминирование в деоккупированных населенных пунктах Чугуевского района. Цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение.".