Робота саперів на Харківщині: від пошуку мін – до їхнього підриву (відео)

31 березня сапери ДСНС разом з електриками проводили розмінування у деокупованих населених пунктах Чугуївського району. Мета – якнайшвидше відновити електропостачання.

На місці розмінування відбулася нарада за участю начальника ХОВА Олега Синєгубова, голови ГУ ДСНС України в Харківській області Олександра Волобуєва та представників Харківобленерго, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.

Наразі основні зусилля піротехніків спрямовані на розмінування ліній електричних мереж, щоб їх мали змогу відновлювати працівники обленерго.

“Наразі кількість зведених піротехнічних загонів, що працюють в області, значно збільшилася. До розмінування Харківщини долучилися сапери з усієї країни. Вони обстежують десятки кілометрів, що дає змогу щодня під’єднувати до електропостачання сотні людей. Отже, піротехніки продовжують знешкоджувати небезпечний ворожий “врожай” на полях та вздовж доріг під лініями електропередач. Це надзвичайно складна та ризикована робота, але сапери вкотре довели свою професійність та відвагу!” — зазначили у пресслужбі.