ДСНС: у Балаклії куріння відправило двох у лікарню, а в Ізюмі знайшли труп

Дві пожежі, на яких постраждали або загинули люди, сталися в Харківській області минулої доби. У Балаклії горіла квартира, а в Ізюмі – приватний будинок.

Після опівночі у Балаклії сталася пожежа у квартирі на вулиці Арсенальній. Вогонь охопив матрац та дерев’яне ліжко, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували жінку 1970 року народження та чоловіка 1982 року народження. З отруєнням чадним газом їх доправили в Балаклійську ЦРЛ. Пожежу загасили за пів години, її причина – необережне поводження з вогнем під час куріння.

О 3:05 в Ізюмі на вулиці Чайковського горів приватний будинок. Під час гасіння вогню бійці ДСНС знайшли в одній із кімнат тіло чоловіка. На ліквідацію пожежі знадобилося майже дві з половиною години.

З десяти загорянь, що сталися за добу, п’ять виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.