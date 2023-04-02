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ДСНС: у Балаклії куріння відправило двох у лікарню, а в Ізюмі знайшли труп

Події 08:22   02.04.2023
Олена Нагорна
ДСНС: у Балаклії куріння відправило двох у лікарню, а в Ізюмі знайшли труп

Дві пожежі, на яких постраждали або загинули люди, сталися в Харківській області минулої доби. У Балаклії горіла квартира, а в Ізюмі – приватний будинок.

Після опівночі у Балаклії сталася пожежа у квартирі на вулиці Арсенальній. Вогонь охопив матрац та дерев’яне ліжко, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували жінку 1970 року народження та чоловіка 1982 року народження. З отруєнням чадним газом їх доправили в Балаклійську ЦРЛ. Пожежу загасили за пів години, її причина – необережне поводження з вогнем під час куріння.

О 3:05 в Ізюмі на вулиці Чайковського горів приватний будинок. Під час гасіння вогню бійці ДСНС знайшли в одній із кімнат тіло чоловіка. На ліквідацію пожежі знадобилося майже дві з половиною години.

З десяти загорянь, що сталися за добу, п’ять виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі, на яких постраждали або загинули люди, сталися в Харківській області минулої доби. У Балаклії горіла квартира, а в Ізюмі – приватний будинок.".