Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах у границы и линии фронта.
«В течение суток противник обстрелял Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодезное Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное», — отметили в утренней сводке Генштаба.
В целом по территории Украины за прошедшие сутки армия РФ нанесла 5 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершила более 50 обстрелов из РСЗО.
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Атаковать оккупанты продолжают на Донбассе. За минувшие стуки защитники Украины отбили 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 07:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах у границы и линии фронта".