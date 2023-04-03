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Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:08   03.04.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах у границы и линии фронта.

«В течение суток противник обстрелял Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодезное Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное», — отметили в утренней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки армия РФ нанесла 5 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершила более 50 обстрелов из РСЗО.

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Атаковать оккупанты продолжают на Донбассе. За минувшие стуки защитники Украины отбили 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 07:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах у границы и линии фронта".