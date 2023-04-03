Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах у границы и линии фронта.

«В течение суток противник обстрелял Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодезное Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное», — отметили в утренней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки армия РФ нанесла 5 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершила более 50 обстрелов из РСЗО.

Атаковать оккупанты продолжают на Донбассе. За минувшие стуки защитники Украины отбили 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.