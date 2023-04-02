Live
  • Воскресенье 02.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

В ВСУ подтвержают аналитику ISW: почему зимнее наступление РФ провалилось

Общество 11:49   02.04.2023
Елена Нагорная
В ВСУ подтвержают аналитику ISW: почему зимнее наступление РФ провалилось

Армии РФ не удалось реализовать анонсированное зимнее масштабное наступление и захватить до 31 марта все территории Донецкой и Луганской областей благодаря преобладающему интеллектуальному и боевому потенциалу Сил обороны и, в частности, более высокому уровню украинского командования.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Если говорить об анонсированном большом стратегическом наступлении РФ, то можно согласиться с аналитиками, что оно не состоялось благодаря мужеству, героизму и профессионализму наших воинов. Однако ежесуточно враг еще пытается атаковать», — отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, украинские защитники действовали нестандартно и применяли смарт-оборону.

«Максимально использовали все: от имеющегося оружия, как советского, так и западного, выжимая из него максимум, так и создавая систему наблюдения с помощью промышленных беспилотников, которая позволяла постоянно видеть поле боя, постоянно работать с данными по противнику и упреждать его действия, уничтожать его логистику. Не давать ему сосредотачивать максимально свои усилия и постоянно уничтожая его личный состав и технику. Все это совокупно нивелировало его стратегические замыслы и заставляет постоянно пересматривать сроки оккупации наших земель, ведь 31 марта они уже должны были оккупировать Донецкую и Луганскую области и как всегда далеки от этого», — рассказал Череватый.

В сегодняшней сводке Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские, украинские и западные источники писал, что зимнее наступление армии РФ не смогло достичь целей Кремля по захвату всех территорий Донецкой и Луганской областей до 31 марта. Теперь российские блогеры обеспокоены тем, что войска должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению, которое они ожидают между 16 апреля и 9 мая.

Россия готовится к нехватке резервов и может вскоре провести перестановки в высшем военном командовании из-за неудачного зимнего наступления, считают аналитики.

Читайте также: В ВСУ спрогнозировали дальнейшие действия РФ под Купянском и на Донбассе

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

11:49
В ВСУ подтвержают аналитику ISW: почему зимнее наступление РФ провалилось
14:55
В ВСУ спрогнозировали дальнейшие действия РФ под Купянском и на Донбассе
14:05
«Россия прилагает минимум усилий»: харьковчанин оправдывал действия РФ
16:10
В Харькове разоблачили пропагандиста: даже под обстрелами отрицал агрессию РФ
15:20
Учила детей в Волчанске по «стандартам» РФ: СБУ разоблачила коллаборантку

  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В ВСУ подтвержают аналитику ISW: почему зимнее наступление РФ провалилось»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армии РФ не удалось реализовать анонсированное зимнее масштабное наступление и захватить до 31 марта все территории Донецкой и Луганской областей благодаря преобладающему интеллектуальному и боевому потенциалу Сил обороны и, в частности, более высокому уровню украинского командования.".