В ВСУ подтвержают аналитику ISW: почему зимнее наступление РФ провалилось

Армии РФ не удалось реализовать анонсированное зимнее масштабное наступление и захватить до 31 марта все территории Донецкой и Луганской областей благодаря преобладающему интеллектуальному и боевому потенциалу Сил обороны и, в частности, более высокому уровню украинского командования.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Если говорить об анонсированном большом стратегическом наступлении РФ, то можно согласиться с аналитиками, что оно не состоялось благодаря мужеству, героизму и профессионализму наших воинов. Однако ежесуточно враг еще пытается атаковать», — отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, украинские защитники действовали нестандартно и применяли смарт-оборону.

«Максимально использовали все: от имеющегося оружия, как советского, так и западного, выжимая из него максимум, так и создавая систему наблюдения с помощью промышленных беспилотников, которая позволяла постоянно видеть поле боя, постоянно работать с данными по противнику и упреждать его действия, уничтожать его логистику. Не давать ему сосредотачивать максимально свои усилия и постоянно уничтожая его личный состав и технику. Все это совокупно нивелировало его стратегические замыслы и заставляет постоянно пересматривать сроки оккупации наших земель, ведь 31 марта они уже должны были оккупировать Донецкую и Луганскую области и как всегда далеки от этого», — рассказал Череватый.

В сегодняшней сводке Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские, украинские и западные источники писал, что зимнее наступление армии РФ не смогло достичь целей Кремля по захвату всех территорий Донецкой и Луганской областей до 31 марта. Теперь российские блогеры обеспокоены тем, что войска должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению, которое они ожидают между 16 апреля и 9 мая.

Россия готовится к нехватке резервов и может вскоре провести перестановки в высшем военном командовании из-за неудачного зимнего наступления, считают аналитики.

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