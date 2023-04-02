У ЗСУ підтверджують аналітику ISW: чому зимовий наступ РФ провалився

Армії РФ не вдалося реалізувати анонсований зимовий масштабний наступ і захопити до 31 березня всі території Донецької та Луганської областей завдяки переважаючому інтелектуальному та бойовому потенціалу Сил оборони та, зокрема, вищому рівню українського командування.

Таку думку в етері національного телемарафону висловив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Якщо говорити про анонсований великий стратегічний наступ РФ, то тут можна погодитись з аналітиками, що він не відбувся завдяки мужності, героїзму та професіоналізму наших воїнів. Проте щодоби ворог ще намагається атакувати”, – зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, українські захисники діяли нестандартно та застосовували смарт-оборону.

“Максимально використовували все: від наявної зброї, як радянської, так і західної, витискаючи з неї максимум, так і створюючи систему спостереження за допомогою промислових безпілотників, яка дозволяла постійно бачити поле бою, постійно працювати з даними по супротивнику й упереджувати його дії, знищувати його логістику. Не давати йому зосереджувати максимально свої зусилля і постійно знищуючи його особовий склад і техніку. Усе це сукупно нівелювало його стратегічні задуми та змушує постійно переглядати терміни окупації наших земель, адже 31 березня вони вже мали окупувати Донецьку та Луганську області і як завжди далекі від цього”, – розповів Череватий.

У сьогоднішньому зведенні Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські, українські та західні джерела писав, що зимовий наступ армії РФ не зміг досягти цілей Кремля щодо захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей до 31 березня. Тепер російські блогери стурбовані тим, що війська мають завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українського контрнаступу, на який вони очікують між 16 квітня і 9 травня.

Росія готується до браку резервів і може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні через невдалий зимовий наступ, вважають аналітики.