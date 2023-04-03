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Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:08   03.04.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли біля кордону та лінії фронту.

Протягом доби противник обстріляв Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне Харківської області“, – зазначили в ранковому зведенні.

Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала 5 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 50 обстрілів з РСЗВ.

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Атакувати окупанти продовжують на Донбасі. За минулі стуки захисники України відбили 70 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 07:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли біля кордону та лінії фронту".