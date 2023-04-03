Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли біля кордону та лінії фронту.
“Протягом доби противник обстріляв Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне Харківської області“, – зазначили в ранковому зведенні.
Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала 5 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 50 обстрілів з РСЗВ.
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Атакувати окупанти продовжують на Донбасі. За минулі стуки захисники України відбили 70 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
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Ви читали новину: «Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли біля кордону та лінії фронту".