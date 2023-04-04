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Утренний обстрел Купянска из РСЗО: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 10:58   04.04.2023
Оксана Горун
Утренний обстрел Купянска из РСЗО: прокуратура показала последствия (фото)

4 апреля около 4:40 утра армия РФ ударила по Купянску из РСЗО.

«Повреждены дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Установлено, что оккупанты били по городу из РСЗО», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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    • Прокуроры отметили, что по факту обстрела начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны. На месте побывали следователи и эксперты, собрали вещдоки.

    Последствия утреннего обстрела Купянска 4 апреля 2023

    Последствия утреннего обстрела Купянска 4 апреля 2023 2

    Последствия утреннего обстрела Купянска 4 апреля 2023 3

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 апреля около 4:40 утра армия РФ ударила по Купянску из РСЗО".