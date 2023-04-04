Утренний обстрел Купянска из РСЗО: прокуратура показала последствия (фото)

4 апреля около 4:40 утра армия РФ ударила по Купянску из РСЗО.

«Повреждены дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Установлено, что оккупанты били по городу из РСЗО», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры отметили, что по факту обстрела начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны. На месте побывали следователи и эксперты, собрали вещдоки.