Ранковий обстріл Куп’янська з РСЗВ: прокуратура показала наслідки (фото)
4 квітня близько 4:40 ранку армія РФ вдарила по Куп’янську з РСЗВ.
“Пошкоджено будинки та господарські споруди. Постраждалі відсутні. Встановлено, що окупанти били по місту з РСЗВ”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Прокурори зазначили, що за фактом обстрілу розпочали досудове розслідування – за порушення законів та звичаїв війни. На місці побували слідчі та експерти, зібрали речові докази.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 квітня близько 4:40 ранку армія РФ вдарила по Куп’янську з РСЗВ".