Ранковий обстріл Куп’янська з РСЗВ: прокуратура показала наслідки (фото)

4 квітня близько 4:40 ранку армія РФ вдарила по Куп’янську з РСЗВ.

“Пошкоджено будинки та господарські споруди. Постраждалі відсутні. Встановлено, що окупанти били по місту з РСЗВ”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Прокурори зазначили, що за фактом обстрілу розпочали досудове розслідування – за порушення законів та звичаїв війни. На місці побували слідчі та експерти, зібрали речові докази.