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Ранковий обстріл Куп’янська з РСЗВ: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 10:58   04.04.2023
Оксана Горун
Ранковий обстріл Куп’янська з РСЗВ: прокуратура показала наслідки (фото)

4 квітня близько 4:40 ранку армія РФ вдарила по Куп’янську з РСЗВ.

“Пошкоджено будинки та господарські споруди. Постраждалі відсутні. Встановлено, що окупанти били по місту з РСЗВ”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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    • Прокурори зазначили, що за фактом обстрілу розпочали досудове розслідування – за порушення законів та звичаїв війни. На місці побували слідчі та експерти, зібрали речові докази.

    Наслідки ранкового обстрілу Куп'янська 4 квітня 2023

    Наслідки ранкового обстрілу Куп'янська 4 квітня 2023 2

    Наслідки ранкового обстрілу Куп'янська 4 квітня 2023 3

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 квітня близько 4:40 ранку армія РФ вдарила по Куп’янську з РСЗВ".