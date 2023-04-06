СБУ: В Харьковской области депутат от «ОПЗЖ» сотрудничала с оккупантами
Сотрудники СБУ во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области разоблачили и задержали местную депутатку за сотрудничество с оккупантами.
Коллаборанткой оказалась жительница Купянского района, действующая депутат Великобурлукского поселкового совета от запрещенной ныне политической партии «ОПЗЖ». Ранее она долгое время занимала должность сельского головы в одном из населенных пунктов Великобурлукской территориальной громады.
Женщина добровольно согласилась на должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах оккупационных властей. С августа 2022 года ее назначили «и.о. помощника начальника Великобурлукского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».
В этой должности коллаборантка участвовала в совещаниях руководства оккупационной администрации, внедряла решение незаконной власти на территории своей деревни, организовывала собрание местных жителей.
После деоккупации вражеская приспешница осталась в селе, надеясь избежать наказания. Впрочем, оперативники СБУ разоблачили ее преступную деятельность и задержали.
По материалам СБУ депутату сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас ей избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Разоблачение злоумышленницы сотрудники СБУ Харьковской области совершили совместно со следователями Купянского райотдела полиции при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 18:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СБУ во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области разоблачили и задержали местную депутатку за сотрудничество с оккупантами.".