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СБУ: На Харківщині депутатка від “ОПЗЖ” добровільно співпрацювала з окупантами

Події 18:38   06.04.2023
Оксана Якушко
СБУ: На Харківщині депутатка від “ОПЗЖ” добровільно співпрацювала з окупантами

Співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області викрили та затримали місцеву депутатку за співпрацю з окупантами.

Колаборанткою виявилася мешканка Куп’янського району, діюча депутатка Великобурлуцької селищної ради від забороненої нині політичної партії “ОПЗЖ”. Раніше вона тривалий час обіймала посаду сільського голови в одному з населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади.

Жінка добровільно погодилася обійняти посаду, пов’язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах окупаційної влади. Із серпня 2022 року її призначили “в.о. помічника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області”.

На цій посаді колаборантка брала участь у нарадах керівництва окупаційної адміністрації, впроваджувала рішення незаконної влади на території свого села, організовувала збори місцевих мешканців.

Після деокупації ворожа поплічниця залишилася у селі, сподіваючись уникнути покарання. Втім, оперативники СБУ викрили її злочинну діяльність і затримали.

За матеріалами СБУ депутатці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Викриття зловмисниці співробітники СБУ Харківської області здійснили спільно зі слідчими Куп’янського райвідділу поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 18:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області викрили та затримали місцеву депутатку за співпрацю з окупантами.".