На Харьковщине под обстрелом оказались 13 населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на линии фронта по состоянию на 18:00 7 апреля.
«В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Верхняя Писаревка, Графское, Караичное, Амбарное, Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.
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В целом по территории Украины за сутки враг нанес два ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из РСЗО. Наступательные действия продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки Силы обороны отбили более 40 атак врага.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 18:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на линии фронта по состоянию на 18:00 7 апреля".