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На Харківщині під обстрілом опинилися 13 населених пунктів – Генштаб

Події 18:14   07.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині під обстрілом опинилися 13 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на лінії фронту станом на 18:00 7 квітня.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка“, – перерахували у вечірньому зведенні Генштабу.

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Загалом по території України за добу ворог завдав двох ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів зі РСЗВ. Наступальні дії продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Там за добу Сили оборони відбили понад 40 атак ворога.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 18:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на лінії фронту станом на 18:00 7 квітня".