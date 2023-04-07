РФ продовжує атакувати на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Інформація ISW

Російські війська 6 квітня провели обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, пише Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на геолокаційні кадри від 2 квітня аналітики пишуть, що російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північному заході від села Куземівка Сватівського району Луганської області.

Щодо подій на Харківщині, то ISW обмежився цитуванням представника угруповання військ “Захід” армії РФ Сергія Зибінського.

“6 квітня він заявив, що російські війська знищили три українські диверсійно-розвідувальні групи та зірвали ротацію українських військ у районі селища Дворічна та села Піщане Куп’янського району Харківської області, а також села Стельмахівка Луганської області”, – пишуть аналітики.

З посиланням на російського військового блогера ISW згадав, що російські війська відновили наступальні операції поблизу селища Новоселівське Луганської області.

“За повідомленням Генштабу України, російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі села Невське Луганської області, села Григорівка та селища Спірне Донецької області”, – додали аналітики.