Live
  • Субота 08.04.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

РФ продовжує атакувати на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Інформація ISW

Події 07:33   07.04.2023
Олена Нагорна
РФ продовжує атакувати на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Інформація ISW

Російські війська 6 квітня провели обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, пише Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на геолокаційні кадри від 2 квітня аналітики пишуть, що російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північному заході від села Куземівка Сватівського району Луганської області.

Щодо подій на Харківщині, то ISW обмежився цитуванням представника угруповання військ “Захід” армії РФ Сергія Зибінського.

“6 квітня він заявив, що російські війська знищили три українські диверсійно-розвідувальні групи та зірвали ротацію українських військ у районі селища Дворічна та села Піщане Куп’янського району Харківської області, а також села Стельмахівка Луганської області”, – пишуть аналітики.

З посиланням на російського військового блогера ISW згадав, що російські війська відновили наступальні операції поблизу селища Новоселівське Луганської області.

“За повідомленням Генштабу України, російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі села Невське Луганської області, села Григорівка та селища Спірне Донецької області”, – додали аналітики.

Читайте також: Ситуація на фронті від ISW: на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна точаться бої

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

09:23
На Чугуївщині боєць ДСНС допомагав пораненим від вибуху міни і підірвався сам
08:35
Армія РФ била по прикордонному селу на Харківщині, є загиблий – Синєгубов
08:18
Поліція Харківщини затримала 75 потенційних диверсантів за добу
07:48
На Куп’янщині через обстріли горіло сільгосппідприємство та зруйновано дім
07:16
Ворог обстріляв райони 18 населених пунктів Харківщини – Генштаб

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «РФ продовжує атакувати на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Інформація ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 07:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська 6 квітня провели обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, пише Інститут вивчення війни (ISW).".