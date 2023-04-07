РФ продолжает атаковать на линии Купянск-Сватово-Кременная. Информация ISW

Российские войска 6 апреля провели ограниченные наземные атаки на линии Купянск — Сватово — Кременная, пишет Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на геолокационные кадры от 2 апреля аналитики пишут, что российские силы, вероятно, добились незначительных успехов к северо-западу от села Куземовка Сватовского района Луганской области.

Что касается событий на Харьковщине, то ISW ограничился цитированием представителя группировки войск «Запад» армии РФ Сергея Зыбинского.

«6 апреля он заявил, что российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию украинских войск в районе поселка Двуречная и села Песчаное Купянского района Харьковской области, а также села Стельмаховка Луганской области», — пишут аналитики.

Со ссылкой на российского военного блогера ISW упомянул, что российские войска возобновили наступательные операции вблизи поселка Новоселовское Луганской области.

«По сообщению Генштаба Украины, российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе села Невское Луганской области, села Григоровка и поселка Спорное Донецкой области», — добавили аналитики.