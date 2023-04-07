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В Изюме эксгумировали тело женщины, погибшей от обстрела (фото)

Общество 11:02   07.04.2023
Елена Нагорная
В Изюме эксгумировали тело женщины, погибшей от обстрела (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

6 апреля в городе Изюм Харьковской области правоохранители эксгумировали тело женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате вражеского обстрела.

Женщина была похоронена на территории домовладения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли тело. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 11:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля в городе Изюм Харьковской области правоохранители эксгумировали тело женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате вражеского обстрела.".