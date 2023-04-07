В Изюме эксгумировали тело женщины, погибшей от обстрела (фото)

6 апреля в городе Изюм Харьковской области правоохранители эксгумировали тело женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате вражеского обстрела.

Женщина была похоронена на территории домовладения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли тело. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области