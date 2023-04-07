В Изюме эксгумировали тело женщины, погибшей от обстрела (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
6 апреля в городе Изюм Харьковской области правоохранители эксгумировали тело женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате вражеского обстрела.
Женщина была похоронена на территории домовладения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли тело. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в полиции.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 11:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля в городе Изюм Харьковской области правоохранители эксгумировали тело женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате вражеского обстрела.".