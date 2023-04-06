Прокуратура эксгумировала тело мужчины, погибшего при обстреле Харьковщины

Тело очередной жертвы вооруженной агрессии рф нашли на кладбище села Безруки, сообщила Харьковская областная прокуратура.

6 апреля на кладбище в селе Безруки правоохранители эксгумировали труп 51-летнего мужчины.

Потерпевший погиб 9 апреля прошлого года в поселке Слатино во время обстрела армии рф.

Пока труп в Дергачевском ВМ ХОБСМЕ для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следственные действия проводили совместно со следователями ОП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области осуществляет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).