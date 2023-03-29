На Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов — прокуратура

В селе Прудянка Дергачевского района следователи эксгумировали труп 66-летнего местного жителя.

Мужчина погиб в июле 2022 года, попав под вражеский обстрел. В тот момент житель Прудянки находился в собственном дворе. Погиб на месте.

По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

«На территории частного домовладения в с. Прудянка Харьковского района 28 марта 2023 прокурор окружной прокуратуры совместно со следователем полиции эксгумировали труп 66-летнего местного жителя. Останки погибшего направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.