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На Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов — прокуратура

Происшествия 09:09   29.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов — прокуратура

В селе Прудянка Дергачевского района следователи эксгумировали труп 66-летнего местного жителя.

Мужчина погиб в июле 2022 года, попав под вражеский обстрел. В тот момент житель Прудянки находился в собственном дворе. Погиб на месте.

По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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    • «На территории частного домовладения в с. Прудянка Харьковского района 28 марта 2023 прокурор окружной прокуратуры совместно со следователем полиции эксгумировали труп 66-летнего местного жителя. Останки погибшего направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Прудянка Дергачевского района следователи эксгумировали труп 66-летнего местного жителя".