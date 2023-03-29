На Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов — прокуратура
В селе Прудянка Дергачевского района следователи эксгумировали труп 66-летнего местного жителя.
Мужчина погиб в июле 2022 года, попав под вражеский обстрел. В тот момент житель Прудянки находился в собственном дворе. Погиб на месте.
По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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«На территории частного домовладения в с. Прудянка Харьковского района 28 марта 2023 прокурор окружной прокуратуры совместно со следователем полиции эксгумировали труп 66-летнего местного жителя. Останки погибшего направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Прудянка Дергачевского района следователи эксгумировали труп 66-летнего местного жителя".