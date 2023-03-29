На Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів – прокуратура

У селі Прудянка Дергачівського району слідчі ексгумували труп 66-річного місцевого мешканця.

Чоловік загинув у липні 2022 року, потрапивши під ворожий обстріл. На той момент мешканець Прудянки знаходився у власному дворі. Загинув на місці.

За фактом смерті чоловіка проводять досудове розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством” (ч. 2 ст. 438 КК України).

“На території приватного домоволодіння в с. Прудянка Харківського району 28 березня 2023 року прокурор окружної прокуратури спільно зі слідчим поліції ексгумували труп 66-річного місцевого жителя. Останки загиблого направлені для проведення судово-медичної експертизи”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.