Прокуратура ексгумувала тіло чоловіка, який загинув від обстрілу Харківщини
Тіло чергової жертви збройної агресії рф знайшли на цвинтарі села Безруки, повідомила Харківська обласна прокуратура.
6 квітня на цвинтарі у селі Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка.
Потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу армії рф.
Наразі труп у Дергачівському ВМ ХОБСМЕ для проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі дії проводили спільно зі слідчими ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Читайте також: На Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів – прокуратура
Новини за темою:
Ви читали новину: «Прокуратура ексгумувала тіло чоловіка, який загинув від обстрілу Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 16:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло чергової жертви збройної агресії рф знайшли на цвинтарі села Безруки, повідомила Харківська обласна прокуратура.".