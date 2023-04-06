Прокуратура ексгумувала тіло чоловіка, який загинув від обстрілу Харківщини

Тіло чергової жертви збройної агресії рф знайшли на цвинтарі села Безруки, повідомила Харківська обласна прокуратура.

6 квітня на цвинтарі у селі Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка.

Потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу армії рф.

Наразі труп у Дергачівському ВМ ХОБСМЕ для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії проводили спільно зі слідчими ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).